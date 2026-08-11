Ο Βασίλης Σπανούλης εξηγούσε στη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου, το λάθος που έκανε ο γιος τους στο παιχνίδι της Εθνικής Παίδων κόντρα στη Σλοβενία.

Η Εθνική παίδων αντιμετωπίζει τη Σλοβενία, για τη φάση των «16» του EuroBasket U16, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο γήπεδο για να δει την Εθνική, αλλά και τον γιο του, βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Βασίλης Σπανούλης. Ο προπονητής της Εθνικής ανδρών και του Άρη, ήταν στην εξέδρα, μαζί με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν 44-42 υπέρ της «γαλανόλευκης», ο Θανάσης Σπανούλης αστόχησε σε βολή, πήρε το ριμπάουντ, αλλά το σουτ του κατέληξε σε air ball.

Η κάμερα της FIBA, «έπιασε» εκείνη τη στιγμή τον Βασίλη Σπανούλη, να εξηγεί με έντονο τρόπο στη σύζυγό του, Ολυμπία, το λάθος που έκανε ο γιος τους.