Η Εθνική Παίδων ρίχνεται στη μάχη των νοκ άουτ του EuroBasket U16, με τη Σλοβενία να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο πριν από τα προημιτελικά της διοργάνωσης (11/8, 15:30).

Τη θέση της στην οκτάδα του EuroBasket U16 θέλει να εξασφαλίσει η Εθνική Παίδων, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τη Σλοβενία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «16» (15:30). Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στην πρώτη φάση με μία σημαντική νίκη, επικρατώντας της Γεωργίας με 86-63. Είχε προηγηθεί ένα δύσκολο ξεκίνημα, με την Ελλάδα να γνωρίζει δύο ήττες στις λεπτομέρειες από την Ισπανία και το Ισραήλ, πριν βγάλει αντίδραση στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Με αυτό το αποτέλεσμα κατέλαβε την τρίτη θέση και πλέον καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σλοβενίας.

Οι Σλοβένοι τερμάτισαν δεύτεροι στον δικό τους όμιλο, έχοντας δύο νίκες απέναντι σε Γερμανία (93-70) και Βέλγιο (80-67), ενώ ηττήθηκαν από τη Γαλλία με 93-68. Πρόκειται, μάλιστα, για αντίπαλο που η ελληνική ομάδα γνωρίζει ήδη, καθώς οι δύο χώρες είχαν αναμετρηθεί και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία. Τότε η Ελλάδα είχε πάρει τη νίκη με 87-74.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς όποια ομάδα επικρατήσει θα συνεχίσει στα προημιτελικά. Εκεί η Ελλάδα, εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον νικητή της αναμέτρησης Λετονία-Σερβία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16 απέναντι στον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Το πρόγραμμα της φάσης των «16»: