Σπανούλης: Οι συμβουλές του στην Εθνική Παίδων

Σπανούλης: Οι συμβουλές του στην Εθνική Παίδων

Σπανούλης: Οι συμβουλές του στην Εθνική Παίδων

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Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο παιχνίδι της Εθνικής Παίδων κόντρα στη Γεωργία και συμβούλεψε τους νεαρούς παίκτες της «γαλανόλευκης».

Η Εθνική Παίδων πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων, πήρε την πρώτη της νίκη. Η «γαλανόλευκη» είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Γεωργία και κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα 86-63.

Στο πλευρό της ομάδας Παίδων, βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Βασίλης Σπανούλης. Ο προπονητής της Εθνικής ανδρών αλλά και του Άρη, είναι στη Ρουμανία όπου παρακολουθεί τους Παίδες, αλλά και τον γιο του, Θανάση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γεωργία, ο ίδιος μίλησε με τους παίκτες της Εθνικής και τους συμβούλεψε με τον δικό του τρόπο.

@Photo credits: FIBA
     

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