Σπανούλης: Οι συμβουλές του στην Εθνική Παίδων
Η Εθνική Παίδων πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων, πήρε την πρώτη της νίκη. Η «γαλανόλευκη» είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Γεωργία και κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα 86-63.
Στο πλευρό της ομάδας Παίδων, βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Βασίλης Σπανούλης. Ο προπονητής της Εθνικής ανδρών αλλά και του Άρη, είναι στη Ρουμανία όπου παρακολουθεί τους Παίδες, αλλά και τον γιο του, Θανάση.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γεωργία, ο ίδιος μίλησε με τους παίκτες της Εθνικής και τους συμβούλεψε με τον δικό του τρόπο.
Words from a legend. 🫡🇬🇷#U16EuroBasket pic.twitter.com/SrEKZC8JYX— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 9, 2026
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