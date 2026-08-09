Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο παιχνίδι της Εθνικής Παίδων κόντρα στη Γεωργία και συμβούλεψε τους νεαρούς παίκτες της «γαλανόλευκης».

Η Εθνική Παίδων πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων, πήρε την πρώτη της νίκη. Η «γαλανόλευκη» είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Γεωργία και κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα 86-63.

Στο πλευρό της ομάδας Παίδων, βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Βασίλης Σπανούλης. Ο προπονητής της Εθνικής ανδρών αλλά και του Άρη, είναι στη Ρουμανία όπου παρακολουθεί τους Παίδες, αλλά και τον γιο του, Θανάση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γεωργία, ο ίδιος μίλησε με τους παίκτες της Εθνικής και τους συμβούλεψε με τον δικό του τρόπο.