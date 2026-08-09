Η Εθνική Παίδων έβγαλε αντίδραση μετά τις ήττες από Ισπανία και Ισραήλ και με μία εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε της Γεωργίας με 86-63.

Η Εθνική Παίδων έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket U16 με το 86-63 επί της Γεωργίας και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της και την ώρα που θα αγωνιστεί την Τρίτη (11/8) στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της διοργάνωσης που φιλοξενείται στην Οραντέα.

Η Γεωργία έχτισε πρώτη ένα μικρό προβάδισμα (2-7, 4’20’’), αλλά η Ελλάδα απάντησε με ένα 9-0 για να φτάσει στο 11-7 (8’21’’). Η ελληνική αποστολή καρδιοχτύπησε όταν ο Σπανός έπεσε στο παρκέ μετά απο την προσπάθειά του να σταματήσει στον αέρα έναν αντίπαλο του και όλο το γήπεδο χειροκρότησε θερμά όταν μετά από αρκετά λεπτά σηκώθηκε από το παρκέ συνοδευόμενος από το ιατρικό επιτελείο. Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους Χριστοδούλου και Αδαμόπουλο να οδηγούν στο 16-9 της πρώτης περιόδου.

Η Γεωργία απάντησε στο 18-11 (11’) που διαμόρφωσε ο Μπάρλος με ένα 6-0 (18-17, 12’11’’) και το κάτι ανάλογο έγινε και λίγο αργότερα με το 22-17 (12’42’’) να γίνεται 22-21 (13’15’’). Η Γεωργία απάντησε στο 18-11 (11’) που διαμόρφωσε ο Μπάρλος με ένα 6-0 (18-17, 12’11’’) και το κάτι ανάλογο έγινε και λίγο αργότερα με το 22-17 (12’42’’) να γίνεται 22-21 (13’15’’). Ο Χριστοδούλου πήρε προσπάθειες, το κάρφωμα του Σπανούλη έγραψε το 29-21 και ο Χαραλαμπίδης από τη γραμμή οδήγησε στο +11 (38-27, 19’29’’). Ο Γκαμπισιάνι νίκησε το χρόνο για να γράψει το 38-30 του ημιχρόνου.

Ο Μπάρλος με συνεχόμενους πόντους και Σπανούλης έστειλαν την διαφορά στο +12 (47-35, 23’30’’) και ο Καψάλης με «γκολ φάουλ» για το 56-42 (26’27’’) με τον Σπανούλη να επανέρχεται για να ευστοχήσει από τη γραμμή σε νεκρό χρόνο για το 60-44 και να κάνει και.. ποδαρικό στο τέταρτο δεκάλεπτο με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 64-44 (30’45”). Η Εθνική Παίδων είχε βρει το ρυθμό της διατήρησε μια σημαντική διαφορά με τον Μπάρλο να οδηγεί στο +30 (81-51, 36′) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 86-63.

Διαιτητές: Σάλινς (Λετονία), Παπάτζ (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Φαούρ (Ρουμανία)

Δεκάλεπτα: 16-9, 38-30, 60-44, 86-63

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 11, Διαμάντης, Μοναμά 6, Σπανός 4, Χαραλαμπίδης 9 (1), Σπανούλης 16, Χριστοδούλου 12 (11ρ.), Καραβασίλης 2, Αδαμόπουλος 4, Μπάρλος 18 (2), Σασλόγλου 4, Ζέρβας