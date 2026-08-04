Χατζηλάμπρου: Αυτά είναι τα κολέγια που εκδήλωσαν ενδιαφέρον!

Οι εμφανίσεις του Χατζηλάμπρου στο EuroBasket προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον από high major κολέγια, όμως η μετακόμισή του στο NCAA είναι το πιο πιθανό να γίνει του χρόνου.

Η Εθνική Εφήβων κατάφερε να τερματίσει έκτη στο EuroBasket U18, σε μία διοργάνωση που ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, κατάφερε να ξεχωρίσει. Ο νεαρός παίκτης που ανήκει στον Άρη, φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε.

Ο 18χρονος φόργουορντ, έπαιξε σε εφτά παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 17.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, σουτάροντας με 37.2% από το τρίποντο. Προφανώς, οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.

Με τα όσα έδειξε στο παρκέ, κίνησε το ενδιαφέρον κορυφαίων κολλεγίων, τα οποία εκδήλωσαν την επιθυμία να τον εντάξουν άμεσα στο δυναμικό τους. Πρόκειται για το Τέξας Τεκ, το Λούισβιλ και το Νιου Μέξικο, τα οποία κινήθηκαν για το recruiting του 18χρονου Χιώτη φόργουορντ από τώρα και μάλιστα έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρουν χρήματα που ξεκινούν από τα 700 χιλιάδες δολάρια.

Μία άλλη καλή περίπτωση, είναι αυτή του πανεπιστημίου Ίλον στη Βόρεια Καρολίνα, που είναι mid major D1 κολέγιο και το οποίο του προσέφερε τη δυνατότητα να έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής άμεσα.

Παρά το όποιο ενδιαφέρον βέβαια, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Χατζηλάμπρου θα μείνει για έναν τουλάχιστον χρόνο στον Άρη, όπου υπήρχαν από πριν το EuroBasket U18 σκέψεις να του δοθεί χρόνος συμμετοχής στη Stoiximan GBL. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, τότε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και συγκεκριμένα το να μετακομίσει στις ΗΠΑ, θα το κάνει την επόμενη σεζόν.

Η αλήθεια είναι, ότι όταν τα αμερικανικά δολάρια, χτυπούν τόσο διεκδικητικά την πόρτα ενός νέου παιδιού, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα.