Οι πρώτες δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ, Τομ Λουσέ στο επίσημο κανάλι του συλλόγου.

Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι από την Τρίτη (4/8) ο Τομ Λουσέ, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Νις, με τον 23χρονο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2030.

Μάλιστα, αργότερα κυκλοφόρησε βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του στο κανάλι της ομάδας, με τον ίδιο να τονίζει πως είναι χαρούμενος και μπορεί να προσφέρει πολλά, αγωνιζόμενος σε διάφορες θέσεις.

Αναλυτικά:

Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής σου στον ΠΑΟΚ και την επίσημη ένταξή σου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Πως θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που δεν είχαν την ευκαιρία να σε παρακολουθήσουν μέχρι σήμερα;

«Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές και διαφορετικές θέσεις. Ως μέσος, εξτρέμ, αριστερό μπακ ή full back. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι τεχνικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Μπορώ να τρέχω πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο».\

Γνωρίζουμε ότι μίλησες με τον Μπατίστ Σανταμαρία, με τον οποίο υπήρξατε συμπαίκτες στο παρελθόν. Τι σου μετέφερε για τον ΠΑΟΚ;

«Μου είπε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό σύλλογο, με καλές εγκαταστάσεις, μία όμορφη πόλη και καταπληκτικούς φιλάθλους, που δημιουργούν μεγάλη πίεση. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει για αυτό ήρθα σε αυτή την ομάδα. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μπατίστ, πολύ καλός παίκτης. Μου αρέσει να παίζω μαζί του και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ μαζί».

Τι γνώριζες για τον ΠΑΟΚ πριν έρθεις στη Θεσσαλονίκη;

«Είδα τον λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και πολλούς ακόμη τίτλους με αυτή την ομάδα».

Τι γνωρίζεις για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και την ατμόσφαιρα της Τούμπας;

«Έχω δει πολλά βίντεο, πιστεύω ότι οι φίλαθλοι είναι εκπληκτικοί. Η στήριξή τους προς τους παίκτες είναι πολύ σημαντική και μας δίνει μεγάλο κίνητρο να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τόσο για εκείνους όσο και για τον σύλλογο».