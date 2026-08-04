Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ, της Γιουβέντους και της Τσέλσι.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, που ασχολείται φουλ με μεταγραφικά θέματα, καταπιάστηκε με την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ αναφέροντας τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, που έχουν τα... μάτια τους επάνω του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σε ρεπορτάζ του πως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Τσέλσι και η Γιουβέντους παρακολουθούν τον επιθετικό μέσο του «δικεφάλου του βορρά», που έχει μπει... φουριόζος στη νέα σεζόν.

Σε δύο παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου μετράει τρία γκολ και μία ασίστ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το ελληνικό ταλέντο προέρχεται από εξαιρετικές σεζόν με τον ΠΑΟΚ και ορισμένες από τις πιο φημισμένες ομάδες τον παρακολουθούν. Ανάμεσά τους είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία εμφανίζεται πιο αποφασισμένη να επενδύσει στον γεννημένο το 2003 επιθετικό μέσο. Οι «Gialloneri» έχουν εμπειρία στην απόκτηση νεαρών ταλέντων, με παραδείγματα που περιλαμβάνουν και παίκτες από την Ιταλία. Στους ανερχόμενους παίκτες που φορούν τη φανέλα της Ντόρτμουντ συγκαταλέγονται οι Samuele Inácio, Filippo Mane και Luca Reggiani.

Ο Κωνσταντέλιας έχει βρεθεί ήδη κοντά στη μετακίνησή του στη Γερμανία. Στη μεταγραφική περίοδο του περασμένου καλοκαιριού, ο γεννημένος το 2003 παίκτης έφτασε πολύ κοντά στη μεταγραφή του στη Στουτγκάρδη. Τώρα, η Γιουβέντους μπαίνει «σφήνα» στην προσπάθεια της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι «Bianconeri» παρακολουθούν στενά τον παίκτη, έχοντας δώσει το «παρών» σε αγώνες του, όπως και σε αυτόν κόντρα στην Τσέλσι. Ο Κωνσταντέλιας έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της ομάδας του Σπαλέτι, η οποία τον θεωρεί σημαντικό παίκτη για το μέλλον. Προς το παρόν, οι «Bianconeri» έχουν ενισχύσει τη μεσοεπιθετική τους γραμμή με την απόκτηση του Kerim Alajbegovic, καλύπτοντας τις θέσεις στη συγκεκριμένη γραμμή. Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας παραμένει ένας από τους παίκτες που παρακολουθούνται στενά.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προέρχεται από μια δυνατή σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Γεννημένος το 2003, ολοκλήρωσε τη χρονιά με 7 γκολ και 3 ασίστ σε 18 αγώνες. Ο επιθετικός μέσος ξεχώρισε στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του Europa League, στη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου. Στις δύο αναμετρήσεις με τους Ουκρανούς, ο Κωνσταντέλιας πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε 1 ασίστ.

Η Μαρία Γκοντσαρόβα, αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, εξήρε τις ικανότητες του παίκτη. Σε συνέντευξή της στο gianlucadimarzio.com, δήλωσε: «Διαθέτουμε μια πραγματικά σπουδαία Ακαδημία, από την οποία έχουν αναδειχθεί πολλά επιτυχημένα ονόματα. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για εμάς, το γεγονός ότι ένας εικοσάχρονος όπως ο Κωνσταντέλιας κρίνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό και προκαλεί ξεχωριστά συναισθήματα». (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

Η ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας παίκτης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, οι «Τζιαλονέρι» έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο ταλαντούχος Έλληνας επιθετικός μέσος, γεννημένος το 2007, μετακόμισε στη Γερμανία από την Γκενκ. Ο Καρέτσας έχει διακριθεί τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα –τη Jupiler Pro League– όσο και στην Ευρώπη.

Ο 18χρονος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 2 γκολ και 5 ασίστ σε 11 αναμετρήσεις για το Europa League. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν ελληνικό άξονα στη μεσοεπιθετική γραμμή, με τη συνεργασία Καρέτσα-Κωνσταντέλια να προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στους φιλάθλους της ομάδας.

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