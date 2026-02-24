Η FIBA έκανε γνωστή τη μελέτη από τη Nielsen σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του Eurobasket 2025, ο οποίος ξεπέρασε αυτόν του 2022.

Το Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε με τη Γερμανία να σηκώνει το τρόπαιο και να είναι δίκαια η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τη FIBA να κάνει γνωστό τον οικονομικό αντίκτυπο της διοργάνωσης, σύμφωνα με τη Nielsen sports.

Αρχής γενομένης πως ο οικονομικός αντίκτυπος του τουρνουά του 2025, ξεπέρασε αυτόν του 2022 και έθεσε ένα νέο πρότυπο για τη διοργάνωση.

Το οικονομικό impact ανήλθε στα 283,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 270 από το προηγούμενο Eurobasket. Αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση είναι σημαντική, δεδομένου πως οι πόλεις που διοργάνωσαν το τουρνουά είχαν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό (Βερολίνο, Κολωνία, Μιλάνο, Πράγα και Τιφλίδα).

Ο οικονομικός αντίκτυπος του Eurobasket ήταν ύψους 218,9 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερο από το ένα τέταρτο αυτού του ποσού, 58,4 εκατομμύρια ευρώ, προήλθε από το άμεσο οικονομικό όφελος (δαπάνες φιλάθλων και θεατών, των διοργανωτών και διαπιστευμένων συμμετεχόντων), ενώ το υπόλοιπο ήταν το άθροισμα των έμμεσων επιδράσεων.

Η Ρίγα όπου έγινε και η τελική φάση και φιλοξένησε τους περισσότερους αγώνες, απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο ύψους 120,6 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη πόλη που ακολούθησε ήταν το Τάμπερε με 55,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ της Λεμεσού ήταν 25,9 εκατομμύρια. Τέλος του Κατοβίτσε ανήλθε στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Το 90% των ξένων επισκεπτών θα συνιστούσε τη διοργανώτρια πόλη στους φίλους του, ενώ το 89% ανέφερε πως είναι πιθανό να επιστρέψει η διοργάνωση στο μέλλον.

Όσον αφορά το κομμάτι των Μέσων Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών εκπομπών, της διαδικτυακής κάλυψης και της κάλυψης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυξήθηκε κατά 61% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, φτάνοντας τα 63,1 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η αύξηση ήταν αποτέλεσμα του υπερδιπλασιασμού του συνολικού κοινού στα 647 εκατομμύρια (από 303 εκατομμύρια το 2022) με τα μεγαλύτερα μερίδια στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα, ενώ οι εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτοξεύτηκαν στα 164 εκατομμύρια, από 99 εκατομμύρια.

Ο 3ος θετικός παράγοντας, ο κοινωνικός αντίκτυπος, υπολογίστηκε στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως μέσω αυξημένων επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και περισσότερων εθελοντών.

Το Τάμπερε ήταν ο μεγαλύτερος ωφελημένος, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ όλων των διοργανωτών τόσο στην κοινωνική αξία της πόλης (613.000 ευρώ) όσο και στην αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (204.000 ευρώ).

Η Nielsen Sports περιελάμβανε πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω επιτόπιων ερευνών, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολλαπλών μέσων, καθώς και πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη και γνώσεις από περισσότερες από 150 μελέτες για τον αντίκτυπο στην διοργανώτρια πόλη που διεξήχθησαν με επιτυχία από την εταιρεία στο παρελθόν.