Ο Σάσα Βεζένκοβ κλήθηκε από την Εθνική Βουλγαρίας, για τους αγώνες των προ-προκριματικών ενόψει του Eurobasket 2029, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί με τα χρώματα της χώρας του.

Η Εθνική Βουλγαρίας έκανε γνωστές τις κλήσεις της ενόψει των προ-προκριματικών για το Eurobasket 2029 και μέσα σε αυτές βρίσκεται και ο Σάσα Βεζένκοβ.

Συγκεκριμένα ο παίκτης του Ολυμπιακού επιλέχθηκε από τη χώρα του για τους δύο αγώνες που θα δώσει κόντρα στη Νορβηγία (27/02) και στην Αρμενία (02/03). Ωστόσο ο 30χρονος φόργουορντ δεν θα μπορέσει να παίξει λόγω των ενοχλήσεων που είχε στη μέση του στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αγωνιστική υποχρέωση για την EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις, (25/02, 20:00), για την 29η «στροφή» της διοργάνωσης.