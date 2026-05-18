Οι Σπερς διεκδικούν την πρόκριση στους NBA Finals, αντιμετωπίζοντας τους Θάντερ στους Τελικούς της Δύσης, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναμένεται να απουσιάσει από το «παράθυρο» του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Σπερς θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής τη φετινή σεζόν στο NBA, αντιμετωπίζοντας τους Θάντερ, με μειονέκτημα έδρας, στους Τελικούς της Δύσης. Το ζήτημα πλέον αφορά τη διαθεσιμότητα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, καθώς η Γαλλία θα αντιμετωπίσει στο «παράθυρο» του Ιουλίου το Βέλγιο (3/7, εκτός έδρας) και τη Φινλανδία (6/7, εντός έδρας).

Οι «Bleus» μοιράζονται την κορυφή του Group G με τους Φινλανδούς, έχοντας ρεκόρ 3-1, με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Φρεντερίκ Φοτού, να αποκαλύπτει πως ο Wemby αναμένεται να απουσιάσει από τους προσεχείς προκριματικούς αγώνες.

Ο Γουεμπανιάμα δεν αγωνίστηκε στο FIBA World Cup 2023, καθώς ήθελε να επικεντρωθεί στην πρώτη του σεζόν στο NBA, μετά την επιλογή του από τους Σπερς στο Νο. 1 του Draft. Παράλληλα, στο περσινό EuroBasket έμεινε εκτός, αφού είχε ταλαιπωρηθεί τους προηγούμενους μήνες από το πρόβλημα στον δεξί ώμο.

