Το BasketNews αναφέρει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τηλέφωνο τον Αλπερέν Σενγκούν ώστε να τα βρουν μεταξύ τους μετά την κόντρα στο EuroBasket 2025.

Το EuroBasket 2025 θα μείνει στην ιστορία για αρκετούς λόγους. Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια μετά από πολλά χρόνια, η Φινλανδία έκανε την έκπληξη και μεταξύ άλλων άφησε εκτός το μεγάλο φαβορί τη Σερβία, ωστόσο κάτι το οποίο άφησε σε μεγάλο βαθμό το στίγμα του, ήταν η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν.

Οι δύο τους ακόμα και με τη λήξη του τουρνουά δεν έδωσαν τα χέρια στην απονομή της καλύτερης πεντάδας ενώ ακολούθησαν και δηλώσεις, με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει και αυτός μάλιστα θέση. Παρόλα αυτά, το βράδυ της Τρίτης (16/9) αμφότεροι έδειξαν ότι είναι έτοιμοι να τα αφήσουν όλα αυτά στο παρελθόν, όπως και τα όσα έτυχε να πουν ή να ανεβάσουν και προκάλεσαν αντιδράσεις από τους Έλληνες και τους Τούρκους.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το πρώτο βήμα προς το να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο Greek Freak αναζήτησε και βρήκε τον αριθμό τηλεφώνου του Σενγκούν και επικοινώνησε μαζί του. Μάλιστα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για αρκετές συζητήσεις μεταξύ των δύο αθλητών τόσο σε κλίσεις όσο και σε μηνύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και πίεση μέσω εκπροσώπων από το NBA ώστε να υπάρξει επαφή ανάμεσα στους δύο παίκτες αφού τόσο ο Αντετοκούνμπο όσο και ο Σενγκούν είναι πολύ δημοφιλείς και βοηθάνε στην παγκοσμιοποίηση της λίγκας.

Κάπως έτσι λοιπόν, αυτό που έμοιαζε στην αρχή ότι θα είναι μία κόντρα που θα διαρκέσει για αρκετό καιρό και είχε φτάσει σε βαθμό να υπάρχουν κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις στο ζήτημα, έλαβε τέλος προτού υπάρξει κάποιο νέο επεισόδιο.

Πλέον οι δύο αθλητές ετοιμάζονται για την έναρξη του NBA, με τον Γιάννη στους Μπακς και τον Σενγκούν στους Ρόκετς να είναι έτοιμοι για ακόμη μία μεγάλη σεζόν όπου ο καθένας κάνει τη δική του ξεχωριστή πορεία.