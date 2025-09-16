Σενγκούν: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες» - Έκανε collab με τον Αντετοκούνμπο στο Instagram

Μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Αλπερέν Σενγκούν έστειλε και εκείνος ενωτικό μήνυμα.

Η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν προκάλεσε έναν χαμό στις τελευταίες ημέρες του EuroBasket 2025. Παρά τα όσα ειπώθηκαν ωστόσο, αμφότεροι φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αφήσουν τα όσα έγιναν στο παρελθόν, έχοντας κάνει collab στο Instagram!

Μετά το ενωτικό μήνυμα του Greek Freak, ο Τούρκος σέντερ ανέβασε ένα story μέσα από το οποίο υπογράμμισε ότι σέβεται τους Έλληνες και ότι όσα ανέβασε μετά το τέλος του ημιτελικού ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος, μαζί με μία φωτογραφία όπου είναι και οι δύο μαζί στο παρκέ.

«Το ποστ μου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή».