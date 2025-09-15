Ο Ντένις Σρούντερ αποθέωσε τον βοηθό προπονητή της Γερμανίας για τη δουλειά του στο EuroBasket 2025.

Η Γερμανία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχοντας επικρατήσει με 88-83 της Τουρκίας στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025, τα «πάντσερ» έφτασαν στην κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου, δείχνοντας σε τι επίπεδο βρίσκονται τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, η Γερμανία το κατάφερε αυτό με τον προπονητή της, Άλεξ Μούμπρου, να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τον βοηθό του, Άλαν Ιμπραχίμαζιτς να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο.

Τόσο ο βοηθός προπονητή του Μούμπρου όσο και ο Ντένις Σρούντερ βρέθηκαν μαζί στη Συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα. Εκεί ο Ιμπραχίμαζιτς ανέφερε:

«Με τις ατυχείς καταστάσεις, έπρεπε να κοουτσάρω οπότε είναι λίγο διαφορετικό. Όπως είπα, ο Άλεξ Μούμπρου είναι ο πρώτος προπονητής αυτής της ομάδας και μας προπονεί αλλά για εμένα είναι απλά μεγάλη τιμή που ήμουν μέρος της ομάδας», με τον Γερμανό γκαρντ να τον διακόπτει:

«Όχι, όχι, όχι. Γάμ@@@@ τα αυτά!» ενώ κάλυψε τα αυτιά του παιδιού του που βρισκόταν μαζί του και συνέχισε: «Πρώτα από όλα, μπράβο στον Άλαν. Αυτό που έκανε δεν ήταν εύκολο. Ο Άλεξ είναι φυσικά ο πρώτος προπονητής, αλλά αυτό που έκανε ως προπονητής, βεβαιώνοντας ότι έπαιρνε τα σωστά time out, κάνοντας τις σωστές αλλαγές, προπονώντας μας. Ήταν τρομερό. Κάναμε το 9-0».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε πάλι ο Ιμπραχίμαζιτς: «Σε ευχαριστώ αλλά ακόμα θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας γιατί ήταν απλά ένα απίστευτο συναίσθημα».

Dennis Schroder gave due credit to assistant Alan Ibrahimagic, who took over the head coach role from Alex Mumbru during #EuroBasket🗣️🇩🇪 pic.twitter.com/8MFjbRwUlt — BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025



