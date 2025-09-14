Η πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία είναι από το βράδυ της Κυριακής 14/9 και πρωταθλήτρια Ευρώπης, επικρατώντας της Τουρκίας με 83-88 στον απίθανο τελικό του EuroBasket 2025!

Η αλύγιστη Γερμανία έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο EuroBasket 2025, επικρατώντας στον τελικό της Τουρκίας με 83-88 και κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της έπειτα από το 1993!

Έτσι η «Νασιονάλμανσαφτ» δηλώνει παράλληλα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, παίρνοντας τη ματσάρα με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν που γνώρισε την πρώτη ήττα της στο τουρνουά.

O Ντένις Σρέντερ έμεινε με 2 πόντους στο πρώτο ημίχρονο όμως πέτυχε μεγάλα καλάθια στο φινάλε, την ώρα που ο Αλπερέν Σενγκούν έχασε ένα κρίσιμο τρίποντο για την ισοφάριση.

Τουρκία-Γερμανία: Το ματς

Το δίδυμο των Φραντς Βάγκνερ και Άιζακ Μπόνγκα κουβάλησε επιθετικά τη Γερμανία στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Τουρκία, σημειώνοντας τους 15 πόντους της «Νασιονάλμανσαφτ», η οποία προηγήθηκε με 22-24 στο 10’. Οι Γερμανοί κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (13-7) και μοίρασαν επτά ασίστ για τρία λάθη, ενώ η Τουρκία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σέιν Λάρκιν και Τσέντι Όσμαν, που σημείωσαν από επτά πόντους έκαστος. Παρεμπιπτόντως, οι 46 πόντοι που πέτυχαν μαζί οι δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο αποτελούν ρεκόρ για τελικό EuroBasket, αφού η προηγούμενη υψηλότερη επίδοση ήταν οι 45 πόντοι που είχαν σκοράρει Ισπανία και Γαλλία το 2011!

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Αλπερέν Σενγκούν να σημειώνει πέντε σερί πόντους για το 40-35 στο 17’ και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 46-40. Ο Σενγκούν μπήκε στην εξίσωση όσον αφορά το σκοράρισμα, σημειώνοντας 12 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ενώ σημαντικές λύσεις προσέφερε και ο Άντεμ Μπόνγκα. Την ίδια στιγμή, ο Ντένις Σρούντερ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με μόλις 2 πόντους, έχοντας 0/1 δίποντο και 2/2 βολές.

Καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει, με τον Τσέντι Όσμαν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 61-55 και τη Γερμανία να μειώνει σε 67-66 στο 30’. Η ομάδα του Αταμάν μπήκε καλύτερα στην τέταρτη περίοδο, με τους Όσμαν και Σενγκούν να σκοράρουν για το +6 της Τουρκίας (72-66, 33’). Οι Τούρκοι είχαν τον έλεγχο, όμως το τρίποντο του Ομπστ έκανε το 76-74. H μεγάλη αντεπίθεση της Γερμανίας συνεχίστηκε, με τον Μπόνγκα να ευστοχεί σε νέο τρίποντο για το προβάδισμα με 76-77 στα 3:35 για το τέλος!

O τελικός είχε… τρελό φινάλε. O Λάρκιν με 2/2 βολές έκανε το 81-79 ενώ το τρίποντο του Ντάνιελ Τάις στο 1:49 έβαλε ξανά τη Γερμανία στη θέση του οδηγού. Ο Σρέντερ πέτυχε ένα τρομερό καλάθι για το 83-84 και στη συνέχεια σκόραρε από την κορυφή για το 83-86 στα 18.7"! Ο Αταμάν πήρε timeout, o Σενγκούν αστόχησε σε τρίποντο για την ισοφάριση και ο Σρέντερ κλείδωσε τη νίκη από τη γραμμή των βολών με 83-88.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Ντένις Σρέντερ πέτυχε όλα τα μεγάλα καλάθια στο φινάλε και δεν… πανικοβλήθηκε όταν η Τουρκία προηγήθηκε με 5-6 πόντους στα τελευταία λεπτά.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άιζακ Μπόνγκα κουβάλησε επιθετικά τη Γερμανία, σημειώνοντας 20 πόντους με 4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, πέντε ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 24:22

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φραντς Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ερτσάν Οσμάνι που μετά τη ματσάρα κόντρα στην Ελλάδα, έμεινε στους 2 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πρωταγωνιστής για την Τουρκία ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Τσέντι Όσμαν με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι σε τελικό EuroBasket είδαμε ματσάρα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι αποδοκιμασίες στον Ρούντι Φερνάντεθ όταν έδωσε τον τίτλο του MVP στον Σρέντερ.

Türkiye FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Shane Larkin * 38:07 13 5/16 31% 4/9 44% 1/7 14% 2/2 100% 1 5 6 9 3 4 2 1 -1 16 2 Sehmus Hazer * 14:02 2 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 -5 3 6 Sertac Sanli 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Cedi Osman * 40:00 23 7/13 54% 1/4 25% 6/9 67% 3/4 75% 0 5 5 4 0 0 0 0 -5 21 22 Onuralp Bitim 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Furkan Korkmaz 09:58 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 -2 3 24 Alperen Sengun * 30:24 28 11/22 50% 10/17 59% 1/5 20% 5/6 83% 1 2 3 3 4 3 3 3 22 24 30 Ercan Osmani * 26:09 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 4 8 3 2 1 0 0 -10 10 33 Adem Bona 19:08 12 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 2/3 67% 1 1 2 1 2 0 0 0 -4 13 55 Kenan Sipahi 17:53 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 -7 4 77 Omer Faruk Yurtseven 04:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 Team/Coaches 2 1 3 0 1 TOTAL 200 83 31/65 48% 22/40 55% 9/25 36% 12/15 80% 6 20 26 17 17 9 5 6