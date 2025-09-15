Οι Καλκαβούρας, Παπαδογιάννης, Κωνσταντινίδης και Οικονομίδου, μιλώντας στο EuroBasket Live by Novibet, συμφώνησαν πως η ΕΟΚ πρέπει να προσφέρει 10ετές συμβόλαιο στον Βασίλη Σπανούλη!

Η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί ξανά στις κορυφαίες τρεις θέσεις της Ευρώπης, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 μετά και τη νίκη με 92-89 επί της Φινλανδίας στη Ρίγα.

Μέσα από την εκπομπή του Gazzetta, EuroBasket Live by Novibet, ύστερα από ερώτηση του κοινού, ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης αλλά και η Ευτυχία Οικονομίδου, συμφώνησαν ότι η ΕΟΚ πρέπει να προσφέρει 10ετές συμβόλαιο στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κατάφερε να οδηγήσει ξανά την Εθνική στη «ζώνη» των μεταλλίων.