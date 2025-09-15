EuroBasket 2025, Σπανούλης: Η ανάγκη να μείνει στην Εθνική για 10 χρόνια | EuroBasket Live by Novibet
Η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί ξανά στις κορυφαίες τρεις θέσεις της Ευρώπης, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 μετά και τη νίκη με 92-89 επί της Φινλανδίας στη Ρίγα.
Μέσα από την εκπομπή του Gazzetta, EuroBasket Live by Novibet, ύστερα από ερώτηση του κοινού, ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης αλλά και η Ευτυχία Οικονομίδου, συμφώνησαν ότι η ΕΟΚ πρέπει να προσφέρει 10ετές συμβόλαιο στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κατάφερε να οδηγήσει ξανά την Εθνική στη «ζώνη» των μεταλλίων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.