Όσμαν: «Τα κεφάλια μας ψηλά και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί»

Ο Τσέντι Όσμαν έστειλε μήνυμα ανασύνταξης μετά την ήττα από την Γερμανία στον τελικό.

Οι Γερμανοί... καθάρισαν την Τουρκία και με αυτόν τον τρόπο έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης με 88-83. Ο Τσέντι Οσμάν που έκανε μεγάλο ματς με 23 πόντους μένοντας 40 λεπτά στο παρκέ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του τελικού και τόνισε πως η ομάδα του είναι στεναχωρημένη.

«Η Γερμανία είχε ένα πολύ καλό τουρνουά και συγχαρητήρια. Είχαμε τον έλεγχο αλλά τον χάσαμε στο τέλος. Είμαι περήφανος για όλους στην ομάδα. Είμαστε στεναχωρημένοι.Μετά από 24 χρόνια ήμασταν ξανά στον τελικό. Θέλαμε να φέρουμε τον τίτλο στην Τουρκία. Πρέπει να κρατήσουμε τα κεφάλια μας ψηλά και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί», είπε αρχικά.

Για τον τραυματισμό του: «Θα δούμε, δεν υπάρχει κάτι να πούμε τώρα»