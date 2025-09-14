Ο Τσέντι Όσμαν έκανε ό,τι μπορούσε στο παρκέ, όπου βρέθηκε για 40 λεπτά απνευστί, αλλά η Τουρκία δεν κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Το φινάλε του EuroBasket 2025 αποδείχθηκε... πικρό για την Τουρκία του Τσέντι Όσμαν, που έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά είδε τον Ντένις Σρέντερ να της τον «κλέβει» μέσα από τα χέρια.

Ωστόσο ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μία συγκλονιστική εμφάνιση, πατώντας για 40 λεπτά, δίχως να γίνει, αλλαγή στο παρκέ.

Ο Τσέντι Όσμαν ευστόχησε σε έξι τρίποντα, πετυχαίνοντας 23 πόντους στον τελικό, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να δώσουν στην Τουρκία το χρυσό.

Πέραν των 23 πόντων, μάζεψε και 5 ριμπάουντ, σε μία γεμάτη εμφάνιση, όντας παντού στο παρκέ.

Τα νούμερα του Τσέντι Όσμαν στον τελικό του EuroBasket 2025