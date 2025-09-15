Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν δίπλα-δίπλα με τα βραβεία τους, με τον Έλληνα σταρ να χαμογελά και τον Τούρκο να είναι σκυθρωπός μετά την ήττα στον τελικό.

Η Γερμανία έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 88-83, αφήνοντας δεύτερη την Τουρκία τη στιγμή που η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν βρέθηκαν μαζί με Σρέντερ, Ντόντσιτς και Βάγκνερ στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης και πήραν τα βραβεία τους.

Ωστόσο οι Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν, ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται. Πάντως η φωτογραφία τους από την απονομή στην κορυφαία πεντάδα κλέβει την παράσταση, με τον Γιάννη να χαμογελά και τον Τούρκο σέντερ να είναι στεναχωρημένος.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις ανάμεσα στους σταρ του NBA, με τον Τούρκο να τον χαρακτηρίζει «όχι και τόσο καλό πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να σχολιάζει: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».