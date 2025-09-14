EuroBasket 2025, Ο Σπανούλης αποθεώθηκε και μπουγελώθηκε από τους παίκτες του: «Θα είμαι παντα δίπλα σας και ως φιλος σας» (vid)
Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια τονίζοντας πως θα παραμείνει στο πλευρό τους και ως παίκτης και ως προπονητής. Στο τέλος φυσικά δέχηκε το απαραίτητο... μπουγέλο από τους Έλληνες διεθνείς που γιόρταζαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του χάλκινου.
Δείτε το βίντεο
