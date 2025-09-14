Ο Βασίλης Σπανούλης αποθεώθηκε κατά την ομιλία του στα αποδυτήρια και στο τέλος δέχτηκε το απαραίτητο μπουγέλο από τους Έλληνες διεθνείς.

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια τονίζοντας πως θα παραμείνει στο πλευρό τους και ως παίκτης και ως προπονητής. Στο τέλος φυσικά δέχηκε το απαραίτητο... μπουγέλο από τους Έλληνες διεθνείς που γιόρταζαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του χάλκινου.