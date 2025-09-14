Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το ματς του χάλκινου μεταλλίου
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet» είναι έτοιμο να αναλύσει το παιχνίδι για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00).
Οι Δημήτρης Κωνταντινίδης και Ευτυχία Οικονομίδου, συζητούν μετά το παιχνίδι της Ελλάδας, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης θα μεταφέρουν από την Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Ραντεβού στο Youtube του Gazzetta με το Eurobasket Live by Novibet μετά το Ελλάδα - Φινλανδία:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.