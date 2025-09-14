EuroBasket 2025, Εθνική: Η μέρα και η ώρα άφιξης

Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της και αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9.

Η Εθνική Ανδρών τελείωσε τη δουλειά απέναντι στη Φινλανδία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και επιστρέφοντας στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έγραψε τον ιδανικό επίλογο στο EuroBasket 2025, επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό, με τους διεθνείς να πανηγυρίζουν με τη ψυχή τους την τεράστια επιτυχία, τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να δακρύζει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βουρκώνει έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη!

Η αποστολή της Εθνικής αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9 στις 13:25 με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα.

 

     

