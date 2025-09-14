EuroBasket 2025, Εθνική: Η μέρα και η ώρα άφιξης
Η Εθνική Ανδρών τελείωσε τη δουλειά απέναντι στη Φινλανδία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και επιστρέφοντας στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έγραψε τον ιδανικό επίλογο στο EuroBasket 2025, επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό, με τους διεθνείς να πανηγυρίζουν με τη ψυχή τους την τεράστια επιτυχία, τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να δακρύζει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βουρκώνει έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη!
Η αποστολή της Εθνικής αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9 στις 13:25 με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.