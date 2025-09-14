EuroBasket 2025, Εθνική: Το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, επιστρέφοντας σε μία τέτοια διάκριση μετά το 2009 και την Πολωνία.
Και φυσικά αυτό ήταν αδύνατο να μη γιορταστεί μέχρι τελικής πτώσεως στα αποδυτήρια της Εθνικής. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα, ξεκινώντας να βρέχει άπαντες με τη σαμπάνια.
Με τους υπόλοιπους διεθνείς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να γίνονται ένα κουβάρι, πανηγυρίζοντας το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στο EuroBasket 2025.
Οι πανηγυρισμοί της Εθνικής στα αποδυτήρια
"Not a single piece of cloth will remain dry" - Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
