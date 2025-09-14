Το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025 ήρθε στα χέρια της Εθνικής, με το πάρτι φυσικά να ακολουθεί στα αποδυτήρια.

Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, επιστρέφοντας σε μία τέτοια διάκριση μετά το 2009 και την Πολωνία.

Και φυσικά αυτό ήταν αδύνατο να μη γιορταστεί μέχρι τελικής πτώσεως στα αποδυτήρια της Εθνικής. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα, ξεκινώντας να βρέχει άπαντες με τη σαμπάνια.

Με τους υπόλοιπους διεθνείς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να γίνονται ένα κουβάρι, πανηγυρίζοντας το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Οι πανηγυρισμοί της Εθνικής στα αποδυτήρια