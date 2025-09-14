Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Ο Σπανούλης «χάθηκε» στις αγκαλιές των Παπαλουκά - Διαμαντίδη - Τσαρτσαρή!
Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο στου EuroBasket 2025, καθώς η Εθνική μας επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό με 92-89 και κατέκτησε την τρίτη θέση, με τον «Kill Bill» να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης πλησίασε τους Παπαλουκά, Τσαρτσαρή και Διαμαντίδη που παρακολουθούσαν το παιχνίδι και «χάθηκε» στις αγκαλιές τους, με τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ να γιορτάζουν με την ψυχή τους την μεγάλγ επιτυχία της Ελλάδας.
