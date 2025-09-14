Η Ελλάδα επέστρεψες στο βάθρο του EuroBasket μετά από 16 χρόνια και ο κόουτς Σπανούλης, μετά το τέλος του μικρού τελικού, «χάθηκε» στις αγκαλιές των Παπαλουκά, Τσαρτσαρή και Διαμαντίδη!

Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο στου EuroBasket 2025, καθώς η Εθνική μας επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό με 92-89 και κατέκτησε την τρίτη θέση, με τον «Kill Bill» να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης πλησίασε τους Παπαλουκά, Τσαρτσαρή και Διαμαντίδη που παρακολουθούσαν το παιχνίδι και «χάθηκε» στις αγκαλιές τους, με τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ να γιορτάζουν με την ψυχή τους την μεγάλγ επιτυχία της Ελλάδας.