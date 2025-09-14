Ο Βασίλης Σπανούλης έφτασε τα τρία μετάλλια ως... στρατιώτης της Εθνικής Ανδρών, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας.

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Βασίλης Σπανούλης. O Kill Bill αυτή τη φορά από τη θέση του head coach οδήγησε την Εθνική μας στο χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2025, αφού η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό με 92-89.

O V-Span πλέον έχει στη συλλογή τρία μετάλλια από τα Eurobasket. Το πρώτο ήρθε το 2005, όταν ως παίκτης κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και το χρυσό στο Βελιγράδι, νικώντας στον τελικό τη Γερμανία.

Τέσσερα χρόνια μετά, στην Πολωνία, ο Σπανούλης πρόσθεσε το δεύτερο μετάλλιο στη διοργάνωση, πανηγυρίζοντας το χάλκινο στον μικρό τελικό απέναντι στους Σλοβένους. Για να έρθει η πορεία της Εθνικής στη Ρίγα και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία.

Μετάλλια Σπανούλη