Πού θα δείτε τον ημιτελικό της Εθνικής Κορασίδων στο Eurobasket U16 (Β' Κατηγορίας)

Η Εθνική Κορασίδων αντιμετωπίζει τη Νορβηγία (10/08, 19:30) για τα ημιτελικά του Eurobasket U16 (Β' Κατηγορίας).

Μετά τη νίκη κόντρα στη Δανία (74-65) η Εθνική Κορασίδων προκρίθηκε στον ημιτελικό του Eurobasket U16 (Β΄Κατηγορίας).

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία (10/08), για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας» στα Ιωάννινα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Αποτελέσματα

6/8

Ε’ Όμιλος

Δανία-Ιρλανδία 68-36

Στ’ Όμιλος

Ισλανδία-Νορβηγία 80-59

7/8

Ε’ Όμιλος

Ιρλανδία-Ελλάδα 36-78

Στ’ Όμιλος

Νορβηγία-Μ. Βρετανία 65-60

8/8

Ε’ Όμιλος

Ελλάδα-Δανία 74-65

Στ’ Όμιλος

Μ. Βρετανία-Ισλανδία 59-72

Βαθμολογία

Ε’ Όμιλος

1. Ελλάδα 2-0 4

2. Δανία 1-1 3

3. Ιρλανδία 0-2 2

ΣΤ΄ Όμιλος

1. Ισλανδία 2-0 4

1. Νορβηγία 1-1 3

3. Μεγάλη Βρετανία 0-2 2

Το πρόγραμμα

10/8

Ημιτελικοί

19.30 Ελλάδα -Νορβηγία

17.00 Ισλανδία -Δανία

11/8

Θέσεις 5-6

16.00 Ιρλανδία -Μεγάλη Βρετανία

Θέσεις 3-4 18:30