Πού θα δείτε τον ημιτελικό της Εθνικής Κορασίδων στο Eurobasket U16 (Β' Κατηγορίας)
Μετά τη νίκη κόντρα στη Δανία (74-65) η Εθνική Κορασίδων προκρίθηκε στον ημιτελικό του Eurobasket U16 (Β΄Κατηγορίας).
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία (10/08), για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας» στα Ιωάννινα.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα από το κανάλι της FIBA στο Youtube.
Αποτελέσματα
6/8
Ε’ Όμιλος
- Δανία-Ιρλανδία 68-36
Στ’ Όμιλος
- Ισλανδία-Νορβηγία 80-59
7/8
Ε’ Όμιλος
- Ιρλανδία-Ελλάδα 36-78
Στ’ Όμιλος
- Νορβηγία-Μ. Βρετανία 65-60
8/8
Ε’ Όμιλος
Ελλάδα-Δανία 74-65
Στ’ Όμιλος
- Μ. Βρετανία-Ισλανδία 59-72
Βαθμολογία
Ε’ Όμιλος
- 1. Ελλάδα 2-0 4
- 2. Δανία 1-1 3
- 3. Ιρλανδία 0-2 2
ΣΤ΄ Όμιλος
- 1. Ισλανδία 2-0 4
- 1. Νορβηγία 1-1 3
- 3. Μεγάλη Βρετανία 0-2 2
Το πρόγραμμα
10/8
Ημιτελικοί
- 19.30 Ελλάδα -Νορβηγία
- 17.00 Ισλανδία -Δανία
11/8
Θέσεις 5-6
- 16.00 Ιρλανδία -Μεγάλη Βρετανία
Θέσεις 3-4 18:30
- Τελικός 21.00
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