Η άμυνα της Φινλανδίας «έκλεισε» πάνω στον Γιάννη, όμως εκείνος βρήκε τρόπο να δώσει την μπάλα και ο Ντόρσεϊ τιμώρησε τους αντιπάλους μας.

Ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τον μικρό τελικό (9π., 3 τριπ.), με το πρώτο του εύστοχο σουτ να προέρχεται από μια εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, η οποία ξεκίνησε από την έξυπνη πάσα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο κόψιμο του Παπανικολάου.

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ και η γρήγορη κυκλοφορία:

Λίγο μετά είχαμε ακόμη μια σπουδαία πάσα του Γιάννη, αυτή τη φορά κατευθείαν στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με χέρι αλφάδι έστειλε τη μπάλα... συστημένη στο καλάθι.