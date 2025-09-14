EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία:«Εξαφανίστηκε» η μπάλα πριν το τρίποντο του Ντόρσεϊ
Ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τον μικρό τελικό (9π., 3 τριπ.), με το πρώτο του εύστοχο σουτ να προέρχεται από μια εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, η οποία ξεκίνησε από την έξυπνη πάσα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο κόψιμο του Παπανικολάου.
Το τρίποντο του Ντόρσεϊ και η γρήγορη κυκλοφορία:
Giannis punishes double team D with a great pass 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/yN4s0TLhuF— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Αποθέωση για τους διεθνείς: Κόσμος έξω από το ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση! (vid)
Λίγο μετά είχαμε ακόμη μια σπουδαία πάσα του Γιάννη, αυτή τη φορά κατευθείαν στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με χέρι αλφάδι έστειλε τη μπάλα... συστημένη στο καλάθι.
Giannis is a great passer.#EuroBasket pic.twitter.com/jqqxcO0lGz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία:Η Εθνική κερδίζει την Φινλανδία με μπάσκετ... Φινλανδίας!
- Eurobasket 2025: Έξαλλος πανηγυρισμός της Μαράια και των γιων Αντετοκούνμπο στο καλάθι του Γιάννη vid)
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Eurobasket Live by Novibet - Η εκπομπή του Gazzetta με καλεσμένο τον Δημήτρη Ιτούδη