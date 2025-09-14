EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία:«Εξαφανίστηκε» η μπάλα πριν το τρίποντο του Ντόρσεϊ

Newsroom
Ντόρσεϊ
Η άμυνα της Φινλανδίας «έκλεισε» πάνω στον Γιάννη, όμως εκείνος βρήκε τρόπο να δώσει την μπάλα και ο Ντόρσεϊ τιμώρησε τους αντιπάλους μας.

Ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τον μικρό τελικό (9π., 3 τριπ.), με το πρώτο του εύστοχο σουτ να προέρχεται από μια εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, η οποία ξεκίνησε από την έξυπνη πάσα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο κόψιμο του Παπανικολάου.

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ και η γρήγορη κυκλοφορία:

Λίγο μετά είχαμε ακόμη μια σπουδαία πάσα του Γιάννη, αυτή τη φορά κατευθείαν στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με χέρι αλφάδι έστειλε τη μπάλα... συστημένη στο καλάθι.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα