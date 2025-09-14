Οι Έλληνες αθλητές έφυγαν από το ξενοδοχείο με προορισμό το γήπεδο για το ματς της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025 και ο κόσμος προσπάθησε να τους τονώσει το ηθικό. Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο πλαίσιο του παιχνιδιού για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 σήμερα, Κυριακή (14/9, 17:00), με τη «γαλανόλευκη» να θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια κόντρα στη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά.

Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική και κατά τη διάρκεια της αναχώρησης των παικτών, όσοι ήταν μαζεμένοι στο σημείο αποθέωσαν τους αθλητές της «γαλανόλευκης».