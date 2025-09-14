Εurobasket 2025, Εθνική: Τα μετάλλια της Ελλάδας στη διοργάνωση
Επιστροφή στα μετάλλια για την Ελλάδα. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Πλέον η Εθνική μας έχει 6 μετάλλια σε Eurobasket μετά το αποψινό αποτέλεσμα.
Η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει δύο χρυσά, το πρώτο το 1987 μέσα στο ΣΕΦ με την παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Χριστοδούλου και του Φασούλα και το δεύτερο το 2005 στο Βελιγράδι με την.. αρμάδα των Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Σπανούλη, Ζήση και Κακιούζη.
Έχει κατακτήσει ένα ασημένιο το 1989 ως συνέχεια του χρυσού του 1987, ενώ τα χάλκινα έφτασαν στα τρία. Το πρώτο το 1949, το δεύτερο το 2009 με τον Σπανούλη παίκτη και το τελευταίο φέτος με Σπανούλη προπονητή και Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη.
- Δύο χρυσά (1987, 2005)
- Ένα ασημένιο (1989)
- Τρία χάλκινα (1949, 2009, 2025)
