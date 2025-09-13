Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το επίμαχο post της τούρκικης ομοσπονδίας μετά τον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Αποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας

Στη Συνέντευξη Τύπου πριν από το μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025, ο Εργκίν Αταμάν πήρε θέση απατώντας σε ερώτηση του Gazzetta για την επίμαχη δημοσίευση της τούρκικης ομοσπονδίας μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα, όπου η Τουρκία επικράτησε με 68-94.

«Αυτά είναι τα σόσιαλ μίντια και τα σόσιαλ μίντια είναι πολύ επικίνδυνα. Γιατί; Επειδή μερικές φορές είναι υπό τον έλεγχο μερικών ανθρώπων που δεν έχουν την εμπειρία. Το άκουσα αυτό δύο ώρες πριν, ο CEO μας μου το είπε. Έκαναν αυτό το post νομίζω χθες το βράδυ, γύρω στις δύο και αφότου έμαθε για αυτό η ομοσπονδία, αμέσως αποδέσμευσαν αυτόν που έκανε την ανάρτηση, την κατέβασαν και ζήτησαν συγγνώμη. Συμφωνώ απόλυτα, αυτή δεν ήταν σωστή ανάρτηση αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει καμία φορά στα σόσιαλ μίντια και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Χθες ήταν ήρεμα και μετά το παιχνίδι, οι Τούρκοι με τους Έλληνες φιλάθλους. Κάθε φορά όλοι ξέρουν ότι μερικές φορές υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών αλλά οι δύο ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση. Και πολλοί παίκτες μου είναι εκεί, είναι μόλις ένα άτομο που το έκανε αυτό, στις δύο το βράδυ, ίσως με συναίσθημα και αμέσως όταν κατάλαβε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τον αποδέσμευσαν. Δεν είναι πλέον εδώ, τον έστειλαν στην Τουρκία και κατέβασαν τη δημοσίευση. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω ότι νιώθουν άσχημα γιατί έχασαν και όπως ξέρετε χθες, όταν νικήσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, δεν είχα περισσότερη χαρά, δεν έκανα τις γροθιές μου σεβόμενος τους Έλληνες φίλους μου και την Ελλάδα, αλλά είμαι έτοιμος για γροθιές αύριο, όταν πάρω το κύπελλο».