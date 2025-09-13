Αταμάν: «Έχω κοουτσάρει σε τελικούς Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, ο τελικός του EuroBasket δεν έχει στρες!»

Ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον τελικό του EuroBasket 2025 με τη Γερμανία (14/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), υπενθυμίζοντας πως έχει κοουτσάρει σε τελικούς με τον Ολυμπιακό, επομένως δεν νιώθει άγχος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Τουρκία θα παλέψει για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης απέναντι στη Γερμανία (14/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), έχοντας αποκλείσει την Ελλάδα στα ημιτελικά και μετρώντας οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο EuroBasket 2025.

Οι Τούρκοι θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής και ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει το άγχος που καλείται να διαχειριστεί πριν από τον τελικό με την εν ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου.

Ο Τούρκος προπονητής εξήγησε χαριτολογώντας πως έχει δουλέψει στην Ελλάδα, κοουτσάροντας στους τελικούς της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, επομένως δεν νιώθει καμία πίεση!

«Κάναμε πλάκα με τον Τσέντι πριν έρθουμε εδώ, στη συνέντευξη Τύπου. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε παίξει σε Παναθηναϊκό - Ολυμπιακό, έχουμε ζήσει την ατμόσφαιρα, το στρες, τη μεγάλη μάχη. Για εμάς, αυτό το ματς δεν έχει στρες! Μετά την εμπειρία στην Αθήνα...».

«Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το EuroBasket»

O ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Τουρκίας δήλωσε σίγουρος πως η ομάδα του θα τελειώσει τη δουλειά στην Arena Riga: «Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι σε κάθε παιχνίδι παίζουμε με το ίδιο τέμπο, με συνέπεια και ένταση. Κάθε ματς για εμάς ήταν σαν τελικός, και έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το EuroBasket!

Σίγουρα σεβόμαστε τη Γερμανία. Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει έμπειρους παίκτες και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως έχουμε προετοιμαστεί σωστά και πιστεύω ότι θα είμαστε 100% έτοιμοι να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς και να φέρουμε τον τίτλο στην πατρίδα μας».

Και πρόσθεσε: «Το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε δώσει ήδη μεγάλα ματς απέναντι σε Σερβία, Λετονία και Ελλάδα. Παίζουμε κάθε φορά με την ίδια τακτική, όπως θα κάνουμε και αύριο με τη Γερμανία. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Παραμένουμε πιστοί στο πλάνο μας».

Ο Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει το επίπεδο της διαιτησίας που περιμένει στον τελικό: «Είναι ο τελικός του EuroBasket. Θα τον παρακολουθήσουν ζωντανά περισσότερες από 100 χώρες. Πάντα περιμένουμε ότι η διαιτησία δεν θα κάνει λάθη, αλλά αυτό είναι μπάσκετ, τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Ελπίζω οι παίκτες μου να κάνουν λίγα λάθη και οι διαιτητές ακόμα λιγότερα.

Οι ρέφερι πρέπει να καταλάβουν πως οι ιδιαιτερότητες ενός τελικού είναι διαφορετικές από κάθε άλλο ματς του τουρνουά. Και το πιο σημαντικό: να μην επηρεάσουν το αποτέλεσμα».