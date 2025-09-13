Το Gazzetta στέκεται στο... τείχος που έστησε ο Αταμάν απέναντι στον Γιάννη, θυμίζοντας τακτικές Σέλτικς στο ΝΒΑ.

Η Εθνική μας δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και έτσι θα παίξει απέναντι στη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο. Η ομάδα του Αταμάν είχε καλύτερο πλάνο από το Σπανούλη, οι παίκτες του το εκτέλεσαν άψογα και πέρασαν στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 2025.

Ο προπονητής των Τούρκων και του Παναθηναϊκού ήταν πολύ... διαβασμένος και στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο βρήκε τον τρόπο να τον κρατήσει πολύ χαμηλά, ρίχνοντας δύο και τρεις παίκτες πάνω του σχεδόν κάθε φορά που έπαιρνε τη μπάλα κοντά στο καλάθι.

Ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποίησε κάτι σαν τον.... περίφημο τοίχο των Σέλτικς τα προηγούμενα χρόνια στα ματς του ΝΒΑ και το 2022 στα playoffs κόντρα στους Μπακς. Δηλαδή δύο παίκτες κοντά στον Γιάννη όταν πάρει μπάλα και άλλος ένας από πίσω τους να περιμένει σε περίπτωση που περάσει μέσα στη ρακέτα.

Το... τείχος του Αταμάν στον Γιάννη

Όπως μπορείτε να δειτε και στην παραπάνω φωτογραφία ο Γιάννης έχει τη μπάλα σε μέση απόσταση και πάνω του είναι ο Σενγκούν. Δίπλα του είναι ο Σιπάχι για βοήθεια, ενώ κάτω από το καλάθι τον περιμένει ο Μπόνα ως ένας έξτρα παίκτης σε περίπτωση που περάσει.

Ο Μπόνα μάλιστα δεν έχει κάποιον παίκτη να μαρκάρει και έχει στραμμένο το βλέμμα του στον Γιάννη. Ο Αταμάν διάβασε το παιχνίδι της Εθνικής και από το ξεκίνημα του ματς... έστελνε τέτοιες τριάδες πάνω στον Γιάννη με την συγκεκριμένη παράταξη. Ρίσκαρε αφήνοντας υπόλοιπους παίκτες της Εθνικής ελεύθερους, ωστόσο περιόρισε σε μεγάλο βαθμό με αυτό το.. τείχος έναν παίκτη που είχε 30 πόντους μέσο όρο πριν το ματς και ήταν ασταμάτητος.

Και κόντρα στην Τουρκία είχε 6/13, ενώ μέτρησε 4/8 κοντά στο καλάθι, εκεί όπου ήταν ασυγκράτητος στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Αταμάν ήταν έτοιμος από το πρώτο λεπτό και ήξερε πως να κατεβάσει τον μέσο όρο του Γιάννη και κατ΄επέκταση να βραχυκυκλώσει την επιθετική λειτουργία της Ελλάδας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Greek Freak.

Ίσως πήρε και την ιδέα από τους Σέλτικς των προηγούμενων ετών, οι οποίοι συναντήθηκαν αρκετές φορές με τον Γιάννη στα playoffs και τους Μπακς.

Οι Σέλτικς του 2022

Στο παραπάνω video φαίνεται ο τρόπος που οι Σέλτικς προσπάθησαν να κάνουν τη ζωή δύσκολα πάνω στον Γιάννη στην postseason του 2022. Τότε τελικά οι Κέλτες απέκλεισαν τους Μπακς με 4-3 μετά από μια σπουδαία σειρά.

Με τον Άιμε Ουντόκα στον πάγκο η Βοστώνη τα δοκίμασε όλα πάνω στον Γιάννη για να αυξήσει τις πιθανότητες να προκριθεί στην επόμενη φάση των playoffs. Άλλαζαν πολύ παίκτες πάνω στο μαρκάρισμα του Γιάννη για να τον κουράσουν.

Πότε ο Τέιτουμ, πότε ο Μπράουν, πότε ο Σμαρτ, άλλη φορά ήταν ο Γουάιτ. Όποιος και αν ήταν ο primaty defender πάνω στον Γιάννη είχε σε πολύ κοντινή απόσταση κι άλλον έναν συμπαίκτη του για να φτιάξουν την πρώτη ζώνη του... τείχους. Και σχεδόν πάντα από πίσω υπήρχε και ένας τρίτος παίκτης των Σέλτικς, κάτω από το καλάθι. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκεί βρισκόταν ο εξαιρετικός αμυντικός Αλ Χόρφορντ που αποτελούσε την τελευταία ζώνη της άμυνας των Κελτών.

Οι Σέλτικς λοιπόν τότε είχαν πετύχει τον σκοπό τους, κάτι που έγινε και στην περίπτωση της Τουρκίας και του Αταμάν που προκρίθηκαν στον τελικό. Οι ομοιότητες στις δύο περιπτώσεις πολλές, όπως και η άμυνα που χρησιμοποίησαν οι δύο ομάδες για να περιορίσουν τον Γιάννη.