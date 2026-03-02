Τουρκία - Σερβία 94-86: Αήττητη η ομάδα του Άταμαν με Όσμαν-Γιούρτσεβεν και πρόκριση
Στο ντέρμπι της βραδιάς, η ομάδα του Άταμαν ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο τέλος. Η Τουρκία επικράτησε εντός έδρας της Σερβίας με 94-86 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και με αυτόν τον τρόπο, πέρασε στην επόμενη φάση των προκριματικών.
Για τους Τούρκους ο Μπιμπέροβιτς ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους. Ο Γιούρτσεβεν τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, ενώ ο Όσμαν είχε 13 πόντους και έδωσε βοήθειες. Από την άλλη πλευρά ο Αβράμοβιτς είχε 16 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Στο 4-0 ανέβηκαν οι νικητές, ενώ στο 2-2 έπεσαν οι Σέρβοι. H Toυρκία τελείωσε την αναμέτρηση με 25/30 δίποντα, κάτι που έκανε και τη διαφορά στο τέλος.
