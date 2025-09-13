Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε και με μεγάλη διαφορά στον ημιτελικό από την Τουρκία, όμως ο κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί στο ξενοδοχείο με το ανάλογο χειροκρότημα για τη μέχρι τώρα προσπάθεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί και τους χειροκρότησε για την μέχρι τώρα προσπάθειά τους.