EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο (vid)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης
Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).
Κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί και τους χειροκρότησε για την μέχρι τώρα προσπάθειά τους.
Χειροκροτήματα στην επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο#HellasBasketball #Eurobasket #Eurobasket2025 #GRETUR pic.twitter.com/RNygl79PAt— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
