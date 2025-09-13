Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης μίλησε στην εκπομπή EuroBasket Live by Novibet και σχολίασε την ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία 68-94 στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία και έχοντας ηττηθεί με 68-94, είδε το όνειρο για τις δύο κορυφαίες θέσεις του EuroBasket 2025 να χάνονται και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής (13/9, 17:00) με αντίπαλο τη Φινλανδία για την τρίτη θέση.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, μίλησε στην εκπομπή του EuroBasket Live by Novibet και μεταξύ άλλων σχολίασε τη γενικότερη πορεία της Εθνικής στο τουρνουά ενώ αποκάλυψε και το τι επικρατούσε στα αποδυτήρια.

«Έτσι όπως μπήκαμε στο παιχνίδι και σε σύγκριση με τον τρόπο που έπαιζαν οι Τούρκοι, δεν νομίζω ότι είχαμε κάποια τύχη. Αλλά σίγουρα, δε νομίζω ότι θεωρείται αποτυχία όλο αυτό. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία για το μετάλλιο. Πιστεύω τα παιδιά θα εμφανιστούν έτοιμα, θα τα δώσουν όλα και ελπίζω να έρθει το μετάλλιο που λείπει τόσα χρόνια από το ελληνικό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, όσων αφορά το ματς, είδαμε ότι οι Τούρκοι μπήκαν πιο διψασμένοι, σαν να το ήθελαν πιο πολύ. Είδαμε ότι έκλεισαν πάρα πολύ καλά τον Γιάννη. Τα σουτ δεν μπήκανε, οι Τούρκοι ξεκίνησαν και τα έβαλαν όλα, δηλαδή αν θυμάμαι καλά ο Οσμάνι πρέπει να είχε 4 τρίποντα στην πρώτη περίοδο αν θυμάμαι καλά. Όλο αυτό μετά, όπως και όλος ο αθλητισμός σε παίρνει από κάτω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν παλέψαμε, τα παιδιά παλέψανε σε όλο το τουρνουά. Πιστεύω έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τώρα, όπως είπα και πριν, ελπίζω να έρθει το μετάλλιο που τόσο πολύ θέλουμε».

Για το πως έχει δει γενικά την ομάδα κατά τη διάρκεια του τουρνουά και αν το περίμενε να φτάσει στην τετράδα: «Εγώ το περίμενα. Εντάξει, δεν έβλεπα τόσο μακριά να σου πω την αλήθεια, αλλά πίστευα ότι μέχρι την οκτάδα θα φτάσουμε σίγουρα. Δηλαδή έτσι όπως έβλεπα τα ματς» ενώ στη συνέχεια είπε: «Είναι μπάσκετ, μία θα χάσεις, μία θα κερδίσεις», «Μιλήσαμε λίγο με τον αδερφό μου. Γενικά τα παιδιά είναι πολύ φορτισμένα, όλοι πίστευαν ότι μπορούσαν να φτάσουν στον τελικό. Δεν μας ταίριαζε η Τουρκία», «Η έλευση του Σπανούλη έφερε νέο κίνητρο σε κάθε παιδί, είναι όλοι δεμένοι μεταξύ τους» και «Αύριο είναι μία καινούρια μέρα. Πολύ καλή και δεμένη ομάδα η Φινλανδία. Είναι ματς ο θάνατός σου η ζωή μου».