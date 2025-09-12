Τελικά ο Τσέντι Όσμαν έδωσε το παρών στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι κρινόταν αμφίβολος λόγω τραυματισμού, πραγματοποιώντας μάλιστα πολύ καλή εμφάνιση.

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Πολύς ντόρος έγινε για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Τσέντι Όσμαν και για το αν θα ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο κρίσιμο αυτό ματς εξαιτίας τραυματισμού που είχε αποκομίσει από το παιχνίδι κόντρα στην Πολωνία. Παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν αμφίβολος για τον ημιτελικό με την Ελλάδα και γινόταν λόγος για game time decision, κατάφερε να δώσει το «παρών» στο ματς και μάλιστα ως πενταδάτος.

Ο Όσμαν συνολικά πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 17 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 33:56 λεπτά συμμετοχής.