Όσμαν: «Πονάω αλλά δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα ως αρχηγός»
Ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μπορεί να ήταν αμφίβολος για τον ημιτελικό με την Ελλάδα ωστόσο κατάφερε να δώσει το «παρών» στο ματς και μάλιστα να πραγματοποιήσει και πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 17 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.
«Η άμυνά μας ήταν καταπληκτική ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα, αλλά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το προπονητικό τιμ έκανε φανταστική δουλειά, ο Οσμάνι ήταν τρομερός. Συγχαρητήρια σε όλους. Σεβόμαστε την Ελλάδα, αλλά είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Έχουμε έναν ακόμη αγώνα» είπε αρχικά ο Τσέντι Όσμαν και συνέχισε:
«Προσωπικά πονάω, δεν ήμουν στο 100%, αλλά δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου μόνη της ως αρχηγός. Έπρεπε να παίξω, έστω κι αν δεν ήμουν στο 100%. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να παίξεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».
