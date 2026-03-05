Εθνική Ελλάδας: Ανέβηκε μια θέση στην κατάταξη της FIBA
Η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη από τα παράθυρα του Μαρτίου, καθώς, πέραν της νίκης απέναντι στο Μαυροβούνιο. ανέβηκε μία θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη της FIBA!
Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση, αφήνοντας πίσω της τη Λετονία, ενώ επόμενος στόχος είναι να ξεπεράσει την 11η Τουρκία.
Στην πρώτη θέση, φυσικά, βρίσκονται οι ΗΠΑ, στην δεύτερη η Γερμανία και στην τρίτη η Σερβία.
Η κατάταξη της FIBA:
- ΗΠΑ
- Γερμανία
- Σερβία
- Γαλλία
- Καναδάς
- Αυστραλία
- Ισπανία
- Αργεντινή
- Λιθουανία
- Βραζιλία
- Τουρκία
- Ελλάδα
- Λετονία
- Σλοβενία
- Ιταλία
- Πουέρτο Ρίκο
- Φινλανδία
- Μαυροβούνιο
- Πολωνία
- Γεωργία
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) March 5, 2026
Greece 🇬🇷 and New Zealand 🇳🇿 are headline climbers in latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here: https://t.co/FDhXgaKjQk pic.twitter.com/ReTtsQWBjP
