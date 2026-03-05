Η Ελλάδα, μετά το μεγάλο «διπλό» επί του Μαυροβουνίου, ανέβηκε μια θέση στην κατάταξη της FIBA.

Η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη από τα παράθυρα του Μαρτίου, καθώς, πέραν της νίκης απέναντι στο Μαυροβούνιο. ανέβηκε μία θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη της FIBA!

Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση, αφήνοντας πίσω της τη Λετονία, ενώ επόμενος στόχος είναι να ξεπεράσει την 11η Τουρκία.

Στην πρώτη θέση, φυσικά, βρίσκονται οι ΗΠΑ, στην δεύτερη η Γερμανία και στην τρίτη η Σερβία.

Η κατάταξη της FIBA:

ΗΠΑ Γερμανία Σερβία Γαλλία Καναδάς Αυστραλία Ισπανία Αργεντινή Λιθουανία Βραζιλία Τουρκία Ελλάδα Λετονία Σλοβενία Ιταλία Πουέρτο Ρίκο Φινλανδία Μαυροβούνιο Πολωνία Γεωργία