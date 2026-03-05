Εθνική Ελλάδας: Ανέβηκε μια θέση στην κατάταξη της FIBA

Εθνική Ελλάδας: Ανέβηκε μια θέση στην κατάταξη της FIBA

toliopoulos_intime

bet365

Η Ελλάδα, μετά το μεγάλο «διπλό» επί του Μαυροβουνίου, ανέβηκε μια θέση στην κατάταξη της FIBA.

Η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη από τα παράθυρα του Μαρτίου, καθώς, πέραν της νίκης απέναντι στο Μαυροβούνιο. ανέβηκε μία θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη της FIBA!

Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση, αφήνοντας πίσω της τη Λετονία, ενώ επόμενος στόχος είναι να ξεπεράσει την 11η Τουρκία.

Στην πρώτη θέση, φυσικά, βρίσκονται οι ΗΠΑ, στην δεύτερη η Γερμανία και στην τρίτη η Σερβία.

Η κατάταξη της FIBA:

  1. ΗΠΑ
  2. Γερμανία
  3. Σερβία
  4. Γαλλία
  5. Καναδάς
  6. Αυστραλία
  7. Ισπανία
  8. Αργεντινή
  9. Λιθουανία
  10. Βραζιλία
  11. Τουρκία
  12. Ελλάδα
  13. Λετονία
  14. Σλοβενία
  15. Ιταλία
  16. Πουέρτο Ρίκο
  17. Φινλανδία
  18. Μαυροβούνιο
  19. Πολωνία
  20. Γεωργία

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ MUNDOBASKET Τελευταία Νέα