EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τα highlights από την ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό (vid)
Η Ελλάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 94-68, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στον μεγάλο τελικό.
Από την πλευρά της η Εθνική, πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της τρίτης θέσης, την Κυριακή (14/9, 17:00) με αντίπαλο τη Φινλανδία. Από την Τουρκία ξεχώρισε ο Οσμάνι με 28 πόντους ενώ από τη «γαλανόλευκη», 15 είχε ο Κώστας Σλούκας, 12 είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και 11 ο Παναγιώτης Καλαϊντζάκης.
Δείτε τα highlights από το Ελλάδα - Τουρκία
