Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα της Εθνικής στο EuroBasket 2025 κόντρα στην Τουρκία με 94-68.

Η Ελλάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 94-68, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στον μεγάλο τελικό.

Από την πλευρά της η Εθνική, πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της τρίτης θέσης, την Κυριακή (14/9, 17:00) με αντίπαλο τη Φινλανδία. Από την Τουρκία ξεχώρισε ο Οσμάνι με 28 πόντους ενώ από τη «γαλανόλευκη», 15 είχε ο Κώστας Σλούκας, 12 είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και 11 ο Παναγιώτης Καλαϊντζάκης.