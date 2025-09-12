EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τα highlights από την ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Κώστας Παπανικολάου στην Εθνική
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα της Εθνικής στο EuroBasket 2025 κόντρα στην Τουρκία με 94-68.

Η Ελλάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 94-68, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στον μεγάλο τελικό.

Από την πλευρά της η Εθνική, πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της τρίτης θέσης, την Κυριακή (14/9, 17:00) με αντίπαλο τη Φινλανδία. Από την Τουρκία ξεχώρισε ο Οσμάνι με 28 πόντους ενώ από τη «γαλανόλευκη», 15 είχε ο Κώστας Σλούκας, 12 είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και 11 ο Παναγιώτης Καλαϊντζάκης.

Δείτε τα highlights από το Ελλάδα - Τουρκία

