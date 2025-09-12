Ο Αλπερέν Σενγκούν αποκάλυψε τα λόγια του Εργκίν Αταμάν πριν τον ημιτελικό απέναντι στην Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Ο Αλπερέν Σενγκούν ολοκλήρωσε με double double την αναμέτρηση σημειώνοντας 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ και μίλησε στους δημοσιογράφους μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικά

«Πήγαμε εκεί και παλέψαμε. Έχουμε πολύ μεγάλο ταλέντο στην ομάδα μας. Όλοι μπορούν να σκοράρουν, όλοι μπορούν να παίξουν άμυνα. Παίζουμε με την καρδιά μας, όλοι αγαπιόμαστε μεταξύ μας, όλοι παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Έχουμε έναν σπουδαίο προπονητή, που μας δίνει πάντα αυτοπεποίθηση πριν από το παιχνίδι. Είχαμε ένα καλό πλάνο και απλώς πήγαμε εκεί για να παλέψουμε».

Για το τι τους είπε ο Αταμάν πριν το ματς: «Μας είπε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Το ξέρω αυτό. Μου είπε: "Προπονώ 30 χρόνια. Αν πω κάτι, είναι αλήθεια". Μας έδωσε την αυτοπεποίθηση και βγήκαμε να παίξουμε».

Για την αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου: «Όπως είπα πριν, δεν χρειάζεται να είναι κάθε βράδυ η δική μου βραδιά. Μπορεί να είναι των συμπαικτών μου. Εγώ έπρεπε απλώς να μείνω επιθετικός, να συνεχίσω να παίζω επιθετικά, ξανά και ξανά. Η μπάλα ερχόταν σε μένα, το ήξερα, και απλώς προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο στην άμυνα και να τελειώσω τις εύκολες φάσεις στην επίθεση. Έκανα τη δουλειά μου σήμερα και είμαι χαρούμενος».

Για την αιτία της κακής εμφάνισης της Ελλάδας: «Δεν ήταν ότι έπαιξαν κακά. Είναι μια σπουδαία ομάδα, έχουν παίξει πολύ καλά. Εμείς απλώς ήμασταν πιο επιθετικοί, παλέψαμε περισσότερο, παίξαμε πιο σκληρά από αυτούς και βάλαμε τα σουτ. Απόψε ήμασταν καλύτεροι».

Για το πλάνο απέναντι στον Γιάννη: «Βάλαμε πάνω του τον Ερκάν και τον βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Έκανε φοβερή δουλειά σήμερα. Ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, εμείς απλώς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Ερκάν και νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Δεν είναι σπουδαίος πασέρ – είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι μεγάλος πασέρ. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τη ρακέτα και να του κάνουμε τη ζωή δύσκολη».