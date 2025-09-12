Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Η ανώτερη Τουρκία δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Εθνική και επικράτησε με 68-94, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/9, 21:00).

O Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του για το κατόρθωμα της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».