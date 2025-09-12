Σπανούλης: «Οφείλουμε να κερδίσουμε την Κυριακή, ο μεγαλύτερος αγώνας τα τελευταία 16 χρόνια»

Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Τουρκίας και εξήγησε το πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα να νικήσει την Φινλανδία στο ματς του χάλκινου μεταλλίου.

Η Ελλάδα παραδόθηκε άνευ όρων στην Τουρκία και ουσιαστικά η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έριξε τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι πριν καν...ξεκινήσει.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μιλώντας για το παιχνίδι και την ήττα της Ελλάδας είπε αρχικά ότι «ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια».

Και κατέληξε λέγοντας: «Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».