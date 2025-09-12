EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ανέκφραστος και με σκυμμένο κεφάλι ο Γιάννης στη μεικτή ζώνη (vid)
Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, ωστόσο δεν τα κατάφερε και έχοντας ηττηθεί με 94-68, ετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι της τρίτης θέσης, την Κυριακή (14/9, 17:00).
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, οι Έλληνες διεθνείς ήταν εμφανώς απογοητευμένοι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να περνάει από τη μεικτή ζώνη ανέκφραστος και με χαμηλό το κεφάλι.
Οι Έλληνες διεθνείς μάλιστα πέρασαν και δεν μίλησαν σε κάποιον από τους δημοσιογράφους.
Απογοητευμένοι οι παίκτες της εθνικής στην μεικτή ζώνη pic.twitter.com/yuuJdT1F1y— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
