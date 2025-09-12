Εμφανώς απογοητευμένος από την ήττα στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, ωστόσο δεν τα κατάφερε και έχοντας ηττηθεί με 94-68, ετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι της τρίτης θέσης, την Κυριακή (14/9, 17:00).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, οι Έλληνες διεθνείς ήταν εμφανώς απογοητευμένοι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να περνάει από τη μεικτή ζώνη ανέκφραστος και με χαμηλό το κεφάλι.

Οι Έλληνες διεθνείς μάλιστα πέρασαν και δεν μίλησαν σε κάποιον από τους δημοσιογράφους.