H Εθνική δίνει τον… υπέρ πάντων αγώνα με την Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και θα έχει τη δυναμική στήριξη των φίλων της που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το πιο μεγάλο ματς των τελευταίων 16 χρόνων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Στον προημιτελικό με τη Λιθουανία, όλο το γήπεδο ήταν απέναντι σε 200 Έλληνες στην εξέδρα και μία ομαδάρα στο παρκέ της Arena Riga. Κι όμως, η Εθνική επέστρεψε στα ημιτελικά έπειτα από 16 χρόνια και πλέον διεκδικεί απέναντι στην Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta) την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025.

Πρόκειται για το σημαντικότερο παιχνίδι των τελευταίων πολλών ετών για την Ελλάδα, που θα βρει απέναντί της το οικοδόμημα του Εργκίν Αταμάν, στηριγμένο γύρω από τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος ψηλός συστήθηκε με το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία των EuroBasket σε όσους δεν ξενυχτούν για να παρακολουθούν τα κατορθώματά του τα τελευταία χρόνια στο Χιούστον.

Αυτή τη φορά, η Εθνική θα έχει στο πλευρό της τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και από όλες τις γειτονικές χώρες, για να σταθούν δίπλα της στο μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Χθες το βράδυ αναχώρησαν δύο πτήσεις τσάρτερ, στις 22:15 και στις 23:15, με προορισμό τη Ρίγα, ενώ υπήρξαν ακόμη δύο πτήσεις τσάρτερ των «Πελαργών» από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Εξάλλου, η ΕΟΚ έχει εξασφαλίσει περίπου 1.000 εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους.

Στη Ρίγα βρίσκονται ήδη εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι που ταξίδεψαν είτε από την Ελλάδα είτε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία. Έτσι, αναμένεται η παρουσία τουλάχιστον 1.300-1.500 Ελλήνων στην Arena Riga, μαζί με όσους βρεθούν μεμονωμένα στο γήπεδο.

H πρωτεύουσα της Λετονίας ντύνεται στα γαλανόλευκα και η Εθνική θα διεκδικήσει την πρόκριση έχοντας τη δυναμική συμπαράσταση των φιλάθλων της στον σπουδαίο ημιτελικό με την Τουρκία.