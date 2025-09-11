Δείτε το video του Gazzetta από την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν απ΄πο την προπόνηση της Τουρκίας και την δυσκολία του στο περπάτημα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 την Παρασκευή 12/09 και ώρα 21:00 (μετάδοση από την ΕΡΤ 1, Novasports Start και live από το Gazzetta).

Η αποστολή του Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της Τουρκίας ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης και απαθανάτισε τον Τσέντι Όσμαν να δυσκολεύεται στο περπάτημα κατά την αποχώρησή του.

Ο Τούρκος φόργουορντ, υπενθυμίζουμε ότι είχε σταθεί άτυχος στον προημιτελικό με την Πολωνία καθώς αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, παρόλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για σοβαρό τραυματισμό και εν τέλει δεν κατάφερε να προπονηθεί με την ομάδα. Η συμμετοχή του, ωστόσο θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν το ματς, καθώς ο ίδιος θέλει να παίξει.