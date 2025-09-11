Ο Τσέντι Όσμαν δεν έλαβε μέρος στην προπόνηση της Τουρκίας ενόψει του ημιτελικού (12/9, 21:00) απέναντι στην Ελλάδα. Θέλει να παίξει και θα κάνει ένεση.

Aποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας

Ο Τσέντι Όσμαν είχε σταθεί άτυχος στον προημιτελικό με την Πολωνία καθώς αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, παρόλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αν και είχε λήξει ο συναγερμός στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο απλός ο τραυματισμός του Τούρκου φόργουορντ, κάτι που επισήμανε και ο Εργκίν Άταμαν.

«Σοβαρός ο τραυματισμός του, δεν θα ειναι στο 100%», ειχε πει μεταξύ άλλων ο προπονητής των Τούρκων. Ο Όσμαν δεν προπονήθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα (21:00, 12/9) και η συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη συνεχίζει να είναι αμφίβολη. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Τούρκων στην πορεία τους μέχρι τα ημιτελικά. Στο φετινό EuroBasket έχει μέσο όρο 14.9 πόντους με 51.2% στο τρίποντο, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.

O παίκτης έχει οίδημα στον αστράγαλο (στο κόκκαλο) και πονάει και για αυτό δεν προπονήθηκε. Θέλει σαν τρελός να παίξει αύριο και κάνει συνεχείς θεραπείες. Μάλιστα πριν το ματς θα κάνει ένεση.

Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν το ματς. Θα δοκιμάσει το πόδι του και θα παρθεί η απόφαση. Η απόφαση θα είναι του παίκτη, με τον γιατρό να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι απλή η κατάσταση.

🏥🇹🇷 Εκτός προπόνησης ο Όσμαν και με εμφανή δυσκολία στο περπάτημα! pic.twitter.com/GdQHFvSon5 September 11, 2025