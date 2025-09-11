Εurobasket 2025, Όσμαν: Εκτός προπόνησης ενόψει Ελλάδας, αλλά θα κάνει ένεση για να παίξει (vid)
Aποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας
Ο Τσέντι Όσμαν είχε σταθεί άτυχος στον προημιτελικό με την Πολωνία καθώς αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, παρόλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αν και είχε λήξει ο συναγερμός στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο απλός ο τραυματισμός του Τούρκου φόργουορντ, κάτι που επισήμανε και ο Εργκίν Άταμαν.
«Σοβαρός ο τραυματισμός του, δεν θα ειναι στο 100%», ειχε πει μεταξύ άλλων ο προπονητής των Τούρκων. Ο Όσμαν δεν προπονήθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα (21:00, 12/9) και η συμμετοχή του κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη συνεχίζει να είναι αμφίβολη. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Τούρκων στην πορεία τους μέχρι τα ημιτελικά. Στο φετινό EuroBasket έχει μέσο όρο 14.9 πόντους με 51.2% στο τρίποντο, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.
O παίκτης έχει οίδημα στον αστράγαλο (στο κόκκαλο) και πονάει και για αυτό δεν προπονήθηκε. Θέλει σαν τρελός να παίξει αύριο και κάνει συνεχείς θεραπείες. Μάλιστα πριν το ματς θα κάνει ένεση.
Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν το ματς. Θα δοκιμάσει το πόδι του και θα παρθεί η απόφαση. Η απόφαση θα είναι του παίκτη, με τον γιατρό να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι απλή η κατάσταση.
🏥🇹🇷 Εκτός προπόνησης ο Όσμαν και με εμφανή δυσκολία στο περπάτημα! pic.twitter.com/GdQHFvSon5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2025
🇹🇷 Η προπόνηση της Τουρκίας ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Εθνική μας Ομάδα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2025
🤕Eκτός από την προπόνηση ο Οσμάν! pic.twitter.com/LenP8CcZCN
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.