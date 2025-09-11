Ο Βασίλης Σπανούλης τέθηκε στη διάθεση των τουρκικών μέσων για να σχολιάσει τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία για το EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 την Παρασκευή 12/09 και ώρα 21:00 (μετάδοση από την ΕΡΤ 1, Novasports Start και live από το Gazzetta).

Ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν προς το πρόσωπό του.

Για το ματς: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».

Για τον περιορισμό του Αλπερέν Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια. Έχουμε παίξει τόσα πολλά ματς, οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, οπότε η ομάδα που θα είναι σε καλύτερη μέρα θα κερδίσει».

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: «Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τα καλά του λόγια, είναι σημαντικό να έρχονται από αυτόν αυτά τα λόγια. Ο καθένας θέλει να προετοιμάζει την ομάδα και την κατάσταση για τον εαυτό του»