Σλούκας: «Σέβομαι την πενταετία στη Φενέρ, αλλά αύριο θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε στη μάχη της Ελλάδας με την Τουρκία για τον ημιτελικό του Eurobasket 2025.

H Eθνική μας θα κοντραριστεί με την Τουρκία την Παρασκευή (21:00) στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και ο Κώστας Σλούκας στάθηκε στη μάχη με τον Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στα ελληνικά Μέσα, ενώ μίλησε για τη σημαντικότητα του παιχνιδιού για εκείνον, χαρακτηρίζοντας το ως την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Ο Σλούκι Λουκ μίλησε και σε τουρκικά ΜΜΕ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι τακτικές περνάνε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.

Aναλυτικά

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολλά χρόνια είμαστε στην τετράδα. Είναι μεγάλες οι στιγμές, έχω αγωνία, έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και τον προπονητή μου στον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για 40 λεπτά.

Για μένα οι τακτικές περνάνε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Για μένα μετρά περισσότερο το ποιος το θέλει περισσότερο, το πάθος, τα ριμπάουντ και οι λεπτομέρειες που σου δίνουν πλεονέκτημα σε τέτοια παιχνίδια, Και φυσικά χρειάζεσαι και λίγη τύχη».

Για την ομάδα της Τουρκίας: «Έχουν μια ταλαντούχα ομάδα, έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο, το πιο σημαντικό είναι να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να μην δώσουμε εύκολα καλάθια, γιατί είναι πολύ καλοί στον αιφνιδιασμό. Κι έχουν κι έναν σπουδαίο ψηλό, που πρέπει να περιορίσουμε γιατί κυριαρχεί στα παιχνίδια και θέλει προσοχή».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Ο Κώστας είναι πολύ καλός αθλητής και rim protector. Τον εμπιστευόμαστε και πιστεύω πως αύριο θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι έχει περάσει πέντε χρόνια στη Φενέρ: «Για μένα δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Το παιχνίδι από μόνο του είναι ξεχωριστό, είμαστε στα ημιτελικά. Σέβομαι την πενταετία που πέρασα στη Φενέρμπαχτσε, σέβομαι τους πάντες, αλλά αύριο θα είναι μια μεγάλη μάχη».

Για το αν θυμάται τον προημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία στο Eurobasket του 2009: «Παρακολουθούσα εκείνο το παιχνίδι, με τον κόουτς να παίζει τότε. Δεν σκεφτόμαστε πόσα χρόνια πέρασαν για να είμαστε ξανά εδώ, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και ανυπομονούμε».