Eurobasket 2025: To video του Gazzetta από την τελευταία προπόνηση της Εθνικής ενόψει Τουρκίας
Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης
Η Ελλάδα κοντράρεται με την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 (21:00) και θέλει να επιστρέψει στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 2005, τότε που είχε κατακτήσει την κορυφή. Η Εθνική μας έκανε την τελευταία προπόνηση της στη Ρίγα πριν το κρίσιμο ημιτελικό και το Gazzetta ήταν εκεί για να καταγράψει τις στιγμές.
Στα λόγια του Εργκίν Αταμάν για τα επιθετικά φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο απάντησε ο ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του, μία μέρα πριν τον σπουδαίο ημιτελικό του EuroBasket 2025.
Δείτε το video του Gazzetta από την προπόνηση της ομάδας του Σπανούλη
