Eurobasket 2025: Αργεί πολύ ακόμη η Παρασκευή;

O Nίκος Παπαδογιάννης μετράει τους οιωνούς, αδιαφορεί για τα παχιά λόγια του Αταμάν και ποντάρει στην άσβεστη φλόγα των Ελλήνων διεθνών.

Όταν πλησίασα τον Κώστα Σλούκα για μίνι συνέντευξη πριν από τον ημιτελικό με την Τουρκία, ήλπιζα να ακούσω αυτό ακριβώς που άκουσα: «Το αυριανό ματς είναι το μεγαλύτερο της καριέρας μου», είπε ο υπαρχηγός (ή, σωστότερα, συν-αρχηγός) της Εθνικής ομάδας. Εάν η απόδοση ενός αθλητή αποτελεί συνάρτηση της επιθυμίας και του πάθους, ο Σλούκας θα βάλει 30 πόντους ή θα δώσει 15 ασίστ στον ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Θα δώσει τέλος πάντων παράσταση ανάλογη με εκείνου του αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού στους τελικούς του 2024 (όταν έζησε δύο ώρες στη ζώνη του λυκόφωτος) ή του τελικού του Βερολίνου. Διότι μπορεί να κέρδισε τα πάντα και άλλα τόσα στην καριέρα του με πράσινα, κόκκινα και κίτρινα, αλλά το ματς της ζωής του είναι το αυριανό. Ναι, μέχρι το επόμενο, που θα είναι είτε τελικός είτε μάχη μεταλλίου. Υποψιάζομαι, το πρώτο.

«Είναι το μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αισθάνεται «κάπως άπειρος», επειδή δεν έχει ξαναπαίξει σε ημιτελικό Eurobasket. Άπειρος, ο μπασκετμπολίστας που έχει παίξει ίσαμε μια ντουζίνα ημιτελικούς Euroleague! «Δεν έχει καν σημασία η τακτική», είπε. «Ξεκάθαρα, θα κερδίσει όποιος το θέλει περισσότερο».

Το τελευταίο το συμμερίστηκε στις δηλώσεις του και ο Ντίνος Μήτογλου, ανακουφισμένος που βλέπει στο καθρεφτάκι του τον Βαλανσιούνας, νομίζω και ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο θεωρούμε ότι οι δικοί μας το θέλουν περισσότερο από τους απέναντι (που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ μετάλλιο εκτός τουρκικούς εδάφους και δεν έχουν νικήσει ποτέ την Ελλάδα σε Eurobasket), αλλά η φωτιά στα μάτια του Σλούκα μπορεί να πείσει και τον πιο δύσπιστο.

Τον γνωρίζω από τότε που ήταν τινέιτζερ και τον θυμάμαι τρεμάμενο στο πρώτο του Eurobasket (το 2011 στη γειτονική Λιθουανία) και σας μιλάω ειλικρινά: έτσι δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Παρασύρθηκα όμως, και αναπαράγω το χθεσινό μου κείμενο, λες και είμαι πικ-απ με κολλημένη βελόνα.

Για τους παίκτες της Εθνικής ομάδας, πικ-απ ήταν εκείνο το παλιακό μαραφέτι που έπαιζε δίσκους βινυλίου. Οι δίσκοι βινυλίου πάλι είναι εκείνα τα στρογγυλά – …αλλά ας σταματήσουμε εδώ το μάθημα αρχαιολογίας. «Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι ήμουν μαθητής του δημοτικού», είπε σήμερα ο Μήτογλου. «Εγώ μωρό πέντε μηνών», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, γεννηθείς τον Απρίλιο του 2005.

Και άντε να τους εξηγήσω, εγώ η ακοίμητη γεροντάρα, ότι καλύπτω τουρνουά της Εθνικής Ανδρών για 30ή φορά στη ζωή μου…

Αυτό σημαίνει, προφανώς, ότι ήμουν παρών και το 2009 στο Κατοβίτσε. Τότε που (όπως και εδώ), οι «Πελαργοί» έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα αλλά έμειναν επί μία εβδομάδα αόρατοι, προκειμένου να μην ενοχλούν τους παίκτες! Τα τσάρτερ των οργανωμένων φιλάθλων αναμένονται στη Ρίγα αύριο το μεσημέρι, αλλά, όπως αποδείχθηκε και προχθές, η εξέδρα δεν μπορεί να γείρει καμία πλάστιγγα εάν η ομάδα δεν φτουράει.

Η δική μας ομαδάρα φτουράει και παραφτουράει, ίσως περισσότερο απ’ όσο περίμεναν και οι ίδιοι οι προπονητές της. Εμείς οι παρατρεχάμενοι βυθιζόμαστε πότε πότε στην ηττοπάθεια και φοβόμαστε πιθανό συναπάντημα με τους Γερμανούς στον αγώνα για την 3η θέση, αλλά οι ξένοι κοιτάζουν τους Έλληνες κατάματα και βλέπουν ένα από τα φαβορί ακόμα και για το χρυσό μετάλλιο.

Η Γερμανία και η Τουρκία έφτασαν στα ημιτελικά αήττητες, αλλά πρώτον έτριξαν (απέναντι σε Πορτογάλους, Σλοβένους, Σουηδούς, πάει να πει κατώτερες από την ελληνική ομάδες) και δεύτερον αήττητη θα ήταν και η Εθνική μας, εάν έπαιζε πλήρης απέναντι στους Βόσνιους.

Από τις τέσσερις ομάδες από θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και τα μετάλλια, η δική μας είχε τις πιο πειστικά επιχειρήματα στις δύο νοκ-άουτ φάσεις και ζορίστηκε λιγότερο από κάθε άλλη, μολονότι το ποσοστό της στα τρίποντα κατακρημνίστηκε από το 46% στο 24%. Όταν ο Σπανούλης και οι παίκτες λένε ότι η ομάδα «βελτιώνεται καθημερινά», αναφέρονται στο αμυντικό ριμπάουντ (τη φτέρνα του Αχιλλέα), στην αμυντική επίδοση, στον βαθμό αυτοσυγκέντρωσης, στην προσφορά των αναπληρωματικών.

Η Τουρκία είναι η καλύτερη ομάδα του Eurobasket στα ριμπάουντ, τρέχει καλά το γήπεδο και σουτάρει τρίποντο με ποσοστό 45%, αλλά η πιθανή απουσία (ή κακή απόδοση λόγω τραυματισμού) του Τσέντι Όσμαν θα είναι το θείο δώρο που χρειαζόμασταν για να νιώσουμε ότι καλύπτουμε το όποιο χάντικαπ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού προσφέρει στην ομάδα του 15 πόντους σε 29 λεπτά, είναι ο καλύτερος όλων στο ανοιχτό γήπεδο και σουτάρει με 52% από την περιφέρεια. Θα απουσιάσει όμως ο Όσμαν από τον ημιτελικό; Ο Εργκίν Αταμάν ισχυρίζεται ότι ο τραυματισμός του «είναι σοβαρός», οπότε μάλλον θα πρέπει να τον θεωρήσουμε απόλυτα υγιή.

Ο Αταμάν ξέρει απ’ έξω κι ανακατωτά τα χούγια των παικτών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά και οι δικοί μας γνωρίζουν καλά τα δικά του.

Δεν ξέρω αν τεχνικά υπερέχει του Σπανούλη ή όχι, ούτε αν βρίσκει εύφορο έδαφος με τα κάπως απαρχαιωμένα mind games του, αλλά σίγουρα (παλιά του τέχνη) έχει γεμίσει τους γενναίους του με αυτοπεποίθηση και αγωνιστικό φρόνημα. Ακόμα και παίκτες δευτεροκλασάτους, όπως οι γκαρντ Σιπάχι και Χαζέρ.

Τα περί κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου ο Αταμάν δεν τα είπε τις μέρες του Eurobasket, αλλά πριν από πολλούς μήνες, όταν ουδείς υπολόγιζε την Τουρκία ανάμεσα στα φαβορί. Σας θυμίζει μήπως κάτι;

Η τουρκική ομάδα έχει έξι νατουραλιζέ λογής και λογής: Λάρκιν, Μπόνα, Όσμαν, Σιπάχι, Οσμάνι, Γιούρτσεβεν. Το βαρύ χαρτί της, όμως, είναι γέννημα και θρέμμα της Κερασούντας, του Εύξεινου Πόντου δηλαδή. Ο Αλπερέν Σενγκούν ακούει στο παρατσούκλι «baby Jokic», αλλά εδώ παίζει καλύτερα από ότι έπαιξε ο Γιόκιτς και άλλωστε τον κατανίκησε στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Εάν η Εθνική μας βρει τρόπο να περιορίσει τον ρόλο του φόργουορντ που κάνει όλους τους συμπαίκτες του καλύτερους, εδώ στην εύξεινο Βαλτική, θα πολλαπλασιάσει τις πιθανότητές της. Οι 7-10 ασίστ του Σενγκούν είναι η ανάσα στο παιχνίδι των Τούρκων και το λάδι στη μηχανή τους.



