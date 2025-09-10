Eurobasket 2025: Καταφτάνουν τα ...καραβάνια των Ελλήνων

Περισσότεροι από 1000 Έλληνες θα βρίσκονται στις κερκίδες της Αρένα Ρίγα στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Μία μίνι απόβαση ετοιμάζουν οι «Πελαργοί» στη Ρίγα για το τριήμερο της τελικής φάσης του Eurobasket. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αθήνα, ζητήθηκαν επίσημα -μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας- τουλάχιστον 550 εισιτήρια, ενώ τα μέλη του συνδέσμου που βρίσκονται εξαρχής στη Ρίγα (και στη Λεμεσό μερικοί εξ αυτών) ήταν περισσότεροι από 50.

Για τις ανάγκες της …εκστρατείας έχουν ήδη ναυλωθεί μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου δύο τσάρτερ, οι οποίες θα αναχωρήσουν νωρίς την Παρασκευή για την τρίωρη πτήση. Για όποιον ενδιαφέρεται, το κόστος για πλήρες πακέτο (που περιλαμβάνει και ξεναγήσεις κ.ο.κ.) είναι περίπου 1200 ευρώ το άτομο για διαμονή σε δίκλινο.

«Μετατρέψαμε τη Λεμεσό από γήπεδο Γιουροβίζιον σε πραγματική έδρα, κακατροπώσαμε τους Ισραηλινούς και δεν μασήσαμε ανάμεσα σε 10 χιλιάδες Λιθουανούς», έλεγε χθες στη Gazzetta ένα από τα ιστορικά μέλη του συνδέσμου, ο οποίος γιορτάζει φέτος 20 χρόνια ζωής και διαρκούς στήριξης στις εθνικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι οι 50 «Πελαργοί» που ήρθαν εδώ στη Ρίγα από το ξεκίνημα μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με την Εθνική μας, αλλά κινούνται διακριτικά για να μην ενοχλούν τους παίκτες. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2009 στο Κατοβίτσε, όταν η «επίσημη αγαπημένη» κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και μάλιστα οι φίλαθλοι είχαν επαινεθεί δημόσια για τη διακριτικότητά τους από τον τότε αρχηγό της αποστολής, αείμνηστο, Γιώργο Κολοκυθά.

Στη Ρίγα βρίσκονται ήδη και εκατοντάδες μεμονωμένοι Έλληνες φίλαθλοι, που ταξίδεψαν στη Λετονία από την πατρίδα ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπολογίζεται ότι στον ημιτελικό με την Τουρκία η ελληνική εξέδρα θα αριθμεί πάνω από 1.500 άτομα.